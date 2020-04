Mercredi sera un jour important pour certains clubs belges !

Le mercredi est le jour J pour certains clubs belges.

La Commission des Licences annoncera mercredi ses décisions concernant l'octroi des licences en D1A et en D1B pour la saison prochaine, bien que les clubs puissent bien sûr encore faire appel de certaines décisions.

Selon Het Laatste Nieuws, la commission ne prendra pas trop en compte la crise liée à la pandémie de coronavirus.

Pas de clémence

Toute personne qui était déjà en mauvaise posture financière avant la crise sanitaire ne pourra pas invoquer cette crise pour pouvoir compter sur la clémence.

Nous nous intéressons en premier lieu à des clubs comme le KV Ostende (D1A), Lokeren (D1B) et Roulers (D1B) qui étaient en mauvaise posture ces dernières semaines et ces derniers mois. Il est possible que d'autres clubs aient également des problèmes, bien que de nombreuses équipes aient déjà reçu un avis positif de Nils Van Branteghem concernant leur licence.