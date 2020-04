Mauvais souvenir: l'UEFA rediffuse l'un des pires souvenirs de l'histoire des Diables Rouges

Un soirée maudite de juillet 2016.

Comme de nombreux médias, l'UEFA profite du confinement pour rediffuser des rencontres qui ont marqué, notamment, l'histoire des championnats d'Europe. Et la rediffusion de ce samedi (prévue à 17h) laissera un goût amer aux supporters belges: le quart des Diables en France, en 2016.

Malgré un départ compliqué et une défaite contre l'Italie, les Diables Rouges semblaient avoir trouvé leurs repères. Ils avaient dominé l'Irlande et la Suède pour franchir la phase de poules et avaient sorti une brillante prestation pour effacer la Hongrie et atteindre les quarts de finale.

Et, alors que tout le monde voyait la Belgique filer vers la finale, le rêve s'est arrêté brusquement, à Lille, contre le Pays de Galles de Gareth Bale. Malgré un superbe but d'ouverture de Radja Nainggolan...