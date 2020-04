Roberto Martinez revient sur sa première rencontre avec un Diable: "Il avait fait la différence"

Et sans surprise, c'est en Angleterre que Roberto Martinez a croisé, pour la toute première fois, un Diable Rouge. "C'était il y a presque onze ans, le joueur était Marouane Fellaini, il jouait pour Everton, dans un match à Goodison Park contre Wigan".

Coach de Wigan à l'époque, le sélectionneur avait été impressionné par Big Mo. "Il était monté au jeu à la 70e minute, quand le score était de 1-1 et sa montée avait vraiment fait la différence", se souvient le sélectionneur.

Quelques minutes après la montée au jeu du joueur belge, Leighton Banes avait permis, sur penalty, aux Toffees de s'imposer (2-1). Et deux ans plus tard, Roberto Martinez devenait le coach de Marouane Fellaini à Everton.

