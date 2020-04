Patrick Lefevere et son rôle de conseiller à Anderlecht: "Ca peut aller très vite"

Le patron de la formation cycliste Deceuninck Quick-Step s'est confié sur ses nouvelles fonctions à Anderlecht.

Patrick Lefevere est revenu sur son rôle de conseiller extérieur du Sporting d'Anderlecht, qu'il a accepté il y a quelques mois. "On me l'a demandé et j'ai répondu de manière assez impulsive, ce que je ne suis pas d'ordinaire", explique-t-il à Sporza.

"Ça peut aller très vite"

Mais impulsif, ou non, le manager de la formation Quick Step croit dans le projet du Sporting d'Anderlecht de Marc Coucke, un homme qu'il connaît bien pour l'avoir côtoyé dans le milieu du cyclisme.

Et pour illustrer son propos, Patrick Lefevere fait le parallèle avec la situation qu'il a connue avec sa formation cycliste. "Les gens ont la mémoire courte. En 2011, mon équipe était à l'agonie et nous sommes désormais l'équipe qui gagne le plus. Ça peut aller très vite, surtout quand tu mises sur les jeunes."