"Sauvons le KVO" : l'initiative de Franck Berrier et des Ch'tis pour aider Ostende

Le KVO va-t-il être sauvé par la générosité des supporters et des sympathisants du club ? Franck Berrier et l'association Les Ch'tis Collecteurs se mobilisent.

L'association Les Ch'tis Collecteurs a lancé un appel à #SauverleKVO via les réseaux sociaux et va mettre en place une vente d'objets aux enchères, avec l'aide de son parrain William Dutoit et du ch'ti Franck Berrier, pour venir en aide au club ostendais qui cherche désespérément des moyens financiers pour éviter la culbute en divisions amateurs.

Avec l'accord du @kvoostende et l'appui de @FranckBERRIER et d'autres forces du club, nous lançons l'opération #SauvonsLeKVO !

Des enchères seront mises en place pour récolter des fonds pour aider @kvoostende !

Nous sollicitons également les amis du #KVO #Belgique @ProLeagueBE⬇️ https://t.co/vFfwGLRGAM pic.twitter.com/5IH5dq3cZL

— Les Chtis Collecteurs - #TonMaillotPourLesBlouses (@1maillot1espoir) April 14, 2020