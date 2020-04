Jean Butez dans le viseur d'Anderlecht ?

Anderlecht doit se chercher un ou plusieurs nouveaux gardiens de but. Mike Vanhamel a déjà été sondé par les Mauves, mais le gardien de but de Beerschot n'est pas la seule option.

Anderlecht voit Davy Roef rejoindre gratuitement La Gantoise. De plus, la carrière de Franck Boeckx devrait se terminer en raison de problèmes de dos persistants, tandis qu'Hendrik Van Crombrugge a beaucoup d'offres et devrait rejoindre une formation plus huppée cet été.

Anderlecht a déjà ciblé Mike Vanhamel, mais il n'est pas la seule option du club bruxellois. Selon nos informations, Jean Butez est également ciblé. Le gardien de but de Mouscron entre dans sa dernière année de contrat.

Moins de cinq millions d'euros

Les Hurlus ont demandé cinq millions d'euros à chaque fois au cours des deux dernières saisons. Toutefois, la situation contractuelle actuelle signifie que le prix du Français va baisser de manière significative. De plus, Butez veut franchir une nouvelle étape dans sa carrière.