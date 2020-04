Un club d'Amérique du Sud licencie tout le monde

La suspension des compétitions en raison de la pandémie de coronavirus fait des dégâts partout dans le monde entier.

Le Deportivo Coopsol, pensionnaire de deuxième division péruvienne, a annoncé le licenciement de tous les joueurs et des membres du staff pour sauver le club de la faillite.

"Nous annonçons avec beaucoup de douleur, mais aussi avec responsabilité, que n'ayant pas d'alternative économique ni d'échappatoire, nous avons décidé de considérer comme conclue la mission de nos joueurs et de nos techniciens. Sans revenus et avec l'incertitude sur la reprise ou non de la Liga 2, il nous est impossible de continuer à entretenir un effectif de joueurs", a expliqué le président du club, Freddy Ames, pour Radio Ovacion.