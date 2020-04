Elu Meilleur joueur du championnat suédois, Mohamed Buya Turay ne jouera plus pour Saint-Trond

Durant l'été 2018, les Canaris transféraient l'attaquant sierra-léonais Mohamed Buya Turay en échange d'un chèque de 1,8 millions d'euros versé au FF Dalkurd.

Mais, l’attaquant de 25 ans n’aura joué que sept rencontres pour les Canaris, le temps d’inscrire un but et de donner un assist. En effet, au mercato suivant, le STVV le prêtait à Djurgarden en Suède. Là-bas, Buya Turay a tapé dans l’œil de plusieurs clubs. Pour cause, il est devenu le meilleur buteur du championnat, et a également été élu meilleur joueur.

A présent, un avenir stable à Saint-Trond semble devenu impossible. Le buteur était revenu fin décembre mais n’a plus jamais été utilisé. Son contrat court jusque 2021, mais Het Laatste Nieuws informe que la direction trudonnaire va le vendre définitivement. Les Rangers sont notamment sur le coup, ainsi que plusieurs clubs suédois.