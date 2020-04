Marco Kana rêve d'un départ en Premier League

Interrogé par le site officiel d'Anderlecht sur ses ambitions, Marco Kana a avoué être attiré par l'idée d'un départ en Premier League.

Agé de seulement 17 ans, Marco Kana a fait ses premiers pas en Pro League avec Anderlecht cette saison. Présenté comme un jeune défenseur au talent précoce, le natif de Kinshasa s'est confié sur ses ambitions dans des propos accordés sur la chaîne YouTube officielle du RSCA.

Ainsi, l'international espoir U19 a affimé vouloir rester au Sporting pour s'y imposer. "Je suis quelqu'un qui ne se projette pas dans le futur. Mon ambition est d'abord de montrer au RSCA de quoi je suis capable. De faire mes preuves au RSCA."

Néanmoins, cela n'empêche pas le protégé de Vincent Kompany de rêver plus grand, et notamment de Premier League. "Plus tard, je voudrais d'abord évoluer à l'étranger dans un club du top ou du subtop. Et ensuite dans les meilleures équipes anglaises, de préférence dans le top 5 anglais, jouer les plus grands matches. Des matchs comme la Ligue des Champions, des duels internationaux, la Coupe du Monde, etc [...] J'aime vraiment le top 5 anglais. C'est actuellement Liverpool que je préfère. Ils dominent vraiment tout. Mais je n'ai pas d'équipe favorite. Les cinq meilleurs clubs sont pour moi : Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal et aussi Tottenham."