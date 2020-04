Fumée blanche du côté d'Ostende : le club est quasiment sauvé !

Le KV Ostende semble quasiment sauvé. Hier soir, le maire Bart Tommelein a annoncé la nouvelle : "Après dix jours d'intenses discussions, il y a maintenant un accord !

Après une consultation intensive, Alychlo, PMG et la ville d'Ostende sont parvenus à un accord sur l'avenir de l'équipe de football KV Ostende. Le maire Bart Tommelein et l'échevin Björn Anseeuw avaient assumé un rôle de médiateur, dans le but de maintenir la KVO en première division et d'assurer la continuité du club.

Après dix jours d'intenses discussions, un accord a été trouvé. "Nous remercions les négociateurs Alychlo et PMG pour leur attitude constructive. Nous nous réjouissons de la poursuite de cette coopération", déclare M. Tommelein sur son propre site web.

Le groupe d'investissement PMG autour de l'homme d'affaires américain Paul Conway a conclu un accord avec Marc Coucke et sa société Alychlo, grâce auquel la reprise prévue peut enfin avoir lieu. Cela concernen le remboursement des dettes et les Américains veulent injecter l'augmentation de capital nécessaire de 2,7 millions d'euros. Ce sont les conditions pour obtenir une licence de la CBAS.

Tout est bien qui finit bien pour l'équipe côtière, qui fait face à une énorme métamorphose cet été. Le 4 mai, Ostende se présentera devant la CBAS, mais cela semble être une formalité désormais étant donné que la reprise va avoir lieu.