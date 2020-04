Victor Vazquez aimerait effectuer un come-back dans l'un de ses anciens clubs

Victor Vazquez était arrivé au Club de Bruges en 2011. Après cinq ans de bons et loyaux services, l'Espagnol rejoint Cruz Azul en 2016. Il évoluera ensuite sous les couleurs du Toronto FC, à Al Arabi et à Umm Salal.

L'Espagnol âgé de 33 ans aimerait faire son retour au Canada. "Ça me manque de jouer au foot en MLS. J'aime Toronto, c'est ma deuxième maison. Le football me manque là-bas. Mon contrat au Qatar se termine le 30 juin et je discute avec des gens de Toronto. Je ne suis pas heureux ici, car le football est beaucoup moins ancré que dans la MLS. Ce serait formidable de revenir", a déclaré M. Vazquez auprès de TSN.

Victor Vazquez tells me: “I miss playing in MLS. I love Toronto, it is our 2nd home. I miss playing there. My contract here in Qatar expires on June 30 & I am talking with people at Toronto. I’m not happy here football wise it is so far behind MLS. It would be great to come back”