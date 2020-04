Le Cercle ne pouvait pas retenir Bernd Storck: "Nous ne sommes pas Anderlecht ou l'Antwerp"

Le départ de Bernd Storck était inéluctable, comme le confirme le président des Groen en Zwart, Vincent Goemaere.

C'était pourtant l'objectif numéro 1 du Cercle de Bruges de poursuivre l'aventure avec le coach allemand . Et la direction brugeoise a d'ailleurs tenté le coup. "Nous lui avons fait une belle proposition. En fonction de nos moyens, car nous ne sommes pas Anderlecht, l'Antwerp ou le Club de Bruges", confirme Vincent Goemaere dans un entretien vidéo publié par le Cercle de Bruges.

Trouver un coach qui correspondra à notre projet.

Une proposition qui n'a pas convaincu l'entraîneur allemand, déterminé à passer un cap après avoir séduit avec Mousscron et le Cercle. Un cap qu'il est prêt à franchir pour le président brugeois. "Bernd a beaucoup de qualités, il a désormais beaucoup de crédit et je pense qu'il est prêt pour un club du top."

Le Cercle doit donc tourner la page Bernd Storck et trouver chaussure à son pied. "Émotionnellement, c'est difficile. Parce que nous avons vécu de très belles choses ensemble, mais c'était à lui de faire son choix et désormais, nous devons nous tourner vers l'avenir et trouver un coach qui correspondra à notre projet."