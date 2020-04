De la D1 amateurs à la Pro League sans passer par la D1B? "Nous sommes prêts"

Champion, haut la main, en D1 amateur, le SK Deinze ne connaît pas encore le sort qui lui sera réservé, mais le club est prêt à faire le grand saut vers la Pro League.

"On se prépare évidemment pour la saison prochaine. Mais dans quelle série allons-nous évoluer? On espère que, d'ici mi-mai, la Pro League décidera de passer à 20 équipes et laissera de côté la D1B", affirme, ambitieux, le président du club anversois à Sporza.

"Nous n'avons pas envie de ne jouer que contre Westerlo, l'Union, et peut-être même le RWDM, Seraing et le Lierse en Division 1B, la saison prochaine. Jouer dans la même série que les équipes espoirs des grands clubs? Non, merci. Nous sommes un club professionnel maintenant et nous n'avons donc pas envie de jouer dans une compétition espoirs", ajoute-t-il.

Prêt financièrement et sportivement pour la Pro League

Et Denijs Van de Weghe l'affirme également: Deinze a les moyens pour évoluer parmi l'élite. "La saison dernière, notre budget était de 2,5 millions d'euros. Nous pourrons l'augmenter sans problème à quatre millions pour jouer en D1B et si nous montons en Pro League, nous pourrons encore accroître ce budget."

Le président de Deinze en est d'ailleurs persuadé: le champion de D1 Amateurs a les armes pour lutter avec l'élite du football belge: "Sportivement, la D1A représente un fameux bond, mais je pense que nous y aurions notre place. Demandez au Club de Bruges à quel point c'est difficile de venir jouer à Deinze..."