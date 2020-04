Vanhamel à propos de l'intérêt mauve: "Je n'ai jamais eu à choisir entre le Beerschot et Anderlecht"

La semaine dernière, Anderlecht suivait de près Mike Vanhamel, mais le Beerschot a mis les barbelés autour de son capitaine. Grâce à une belle prolongation de contrat, les Rats ont gardé leur gardien.

La prolongation du contrat de Mike Vanhamel n'est pas non plus tombée de nulle part. "Nous discutions d'un nouveau contrat depuis plusieurs mois et l'intérêt d'Anderlecht n'a pas accéléré les choses. Tous les points et les virgules ont été placés plus tôt et nous venons de conclure l'affaire", dit-il dans le podcast de Luther Rommens, Tene Pod Bene.

"L'intérêt d'Anderlecht n'a jamais vraiment été concret à mon égard, même si la presse en a beaucoup parlé. Je n'ai jamais eu à faire le choix entre le Beerschot et Anderlecht. J'avais indiqué auparavant que j'espérais rester longtemps au Kiel. Je n'ai jamais reçu de proposition du Sporting, mais ils auraient dû d'abord en parler au Beerschot. Mon agent m'a bien dit qu'il y avait un intérêt concret, mais je me suis tenu à l'écart de cela".