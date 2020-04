Le nouveau sponsor d'Anderlecht paiera plus que BNP, partenaire historique

Belfius va remplacer BNP sur les maillots du RSCA. Une décision financièrement intéressante.

Nouveau chamboulement à mettre sur le compte de l'ère Coucke : Anderlecht et BNP Paribas-Fortis, c'est terminé, après plus de 40 ans de sponsoring. Une demi-surprise quand on sait que récemment, Belfius (qui remplacera BNP) donnait son nom à l'académie de Neerpede.

Et cette décision est financièrement une bonne chose pour le club, affirme Het Nieuwsblad : Belfius devrait payer plus que son prédécesseur pour le contrat qui le liera au RSCA. Cependant, alors que BNP figurait sur les maillots du club depuis des années, ce ne sera pas le cas de Belfius : l'une de ses filiales, DVV ou Candriam, devrait y prendre place.