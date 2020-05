Un jeune talent débarque: premier renfort estival pour le Sporting d'Anderlecht

Le Racing Genk souhaitait le faire prolonger, le jeuene attaquant a opté pour une autre solution.

Le club bruxellois a convaincu le jeune Ilias Takidine, qui évoluera donc en Mauve et Blanc dès la saison prochaine. Considéré comme un grand talent à Genk, l'attaquant de 19 ans n'a pas souhaité prolonger son contrat dans le Limbourg.

À Genk, il n'a jamais reçu sa chance avec le noyau A car le club estimait qu'il n'était pas encore prêt physiquement à franchir le cap. Un avis que le joueur et son entourage ne partageaient plus. Il arrive au Sporting, où il espère convaincre et où il sera en concurrence avec Jérémy Doku et Francis Amuzu.