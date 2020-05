Les transferts de la saison en Pro League : les tops et flops de Genk

Le championnat est à l'arrêt depuis le 7 mars dernier et en attendant les décisions de la Pro League, on jette un nouveau coup d'oeil dans le rétro, avec les transferts qui ont marqué la saison belge. En 7ème position, place à Genk, le champion en titre.

Le champion en titre n'a pas été à la hauteur des attentes. Genk pensait avoir bien transféré en début de saison, mais il a sous-estimé le départ de joueurs importants comme Malinovskyi et Trossard. Avec l'arrivée de nombreux jeunes talents, la recherche d'un équilibre a été longue.

TOPS

Genk a effectué son meilleur transfert durant le mercato hivernal ! Le club limbourgeois a réussi à s'attacher les services de Thomas Didillon en prêt et celui-ci s'est rapidement révélé être un joueur de premier plan.

Normalement, l'intention n'était pas de garder Didillon, mais maintenant ils y réfléchissent sérieusement, étant donné ses belles performances.

On peut noter que Carlos Cuesta (20 ans) a démontré de belles choses cette saison côté genkois. Le défenseur central colombien est même devenu un titulaire sous Wolf. Paul Onuachu a également fait bonne impression dans certains matchs, mais seulement lorsqu'il était seul sur le front de l'attaque.

FLOPS

Ils sont un peu plus nombreux du côté des flops côté genkois. On attendait davantage de Theo Bongonda, par exemple. Les blessures ont été l'une des raisons pour lesquelles il n'a jamais pris son envol et n'a jamais pu remplacer Trossard à sa juste valeur. Cinq buts et quatre passes décisives, mais pas assez compte tenu de son talent et de son prix de 7 millions d'euros.

Genk a également mis beaucoup de pression sur les jeunes talents. Ianis Hagi et Benjamin Nygren ont été annoncés comme des joueurs qui allaient déjà s'imposer cette saison. Le Roumain n'est jamais parvenu à s'imposer au Limbourg. Mais a-t-il eu sa chance ? Pas vraiment... Sous Mazzu et Wolf, Genk ne jouait pas avec de véritable meneur de jeu, le poste de prédilection de Hagi. Parti cet hiver du côté des Rangers, le milieu de terrain a fait fureur en Écosse...

Benjamin Nygren, n'a quant à lui, que joué les deux premiers matchs de la saison avant de disparaître.