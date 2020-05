Le RSC Anderlecht annonce que deux talents poursuivront leur carrière au club

Anderlecht a annoncé que deux jeunes joueurs allaient prolonger leur parcours à Neerpede.

Simion Michez (18 ans), jeune ailier présent chez les Mauves depuis la catégorie U7, et Luca Monticelli (15 ans), médian arrivé à Anderlecht la saison passée et international belge U15, ont prolongé leur bail au RSCA, a annoncé le club ce mercredi.

"Simion et Luca sont des talents qui ont une grande marge de progression. Je suis donc très satisfait qu’ils aient choisi le RSCA. Ils ont compris qu'ils se donnent chez nous toutes les chances de grandir et d’aspirer à une carrière de footballeur professionnel. Je tiens également à remercier les parents de ces deux joueurs pour leur soutien à notre philosophie et à notre vision", déclare Jean Kindermans, chef de la formation des jeunes au RSCA, sur le site officiel du club.