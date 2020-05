Les Espoirs du RSC Anderlecht de retour à l'entraînement également

Anderlecht était le premier club de retour à l'entraînement, et les Espoirs du club suivent l'exemple de l'équipe A.

Anderlecht essaie clairement de maintenir ses joueurs concernés jusqu'à la période de vacances "normale" que prévoirait la saison : après avoir repris les entraînements collectifs alors que plusieurs clubs mettent leurs joueurs en congé, le RSCA a demandé à ses U21 sous contrat de revenir à Neerpede, rapporte La Dernière Heure.

Les jeunes du club travailleront comme les A : par petits groupes de 8 et sous forme d'entraînements individuels, chacun avec son ballon. L'idée est surtout de maintenir un semblant de normalité et de suivi, tout en permettant aux joueurs de garder un esprit de groupe et une dynamique positive.