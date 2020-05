Michel Platini ose : "Certains se croient au-dessus des lois !"

Michel Platini a traversé vents et marées il y a quelques années, devant démissionner de la présidence de l'UEFA après des accusations de malversations par la commission d'éthique de la FIFA. Il n'a visiblement pas oublié.

Sans le scandale qui l'a entouré à l'époque et qui a amené sa démission de la présidence de l'UEFA, Michel Platini aurait probablement été élu président de la FIFA en 2016. "Tout le monde le sait", affirme-t-il dans L'Illustré ce mercredi, rappelant qu'il a été à l'époque victime d'un complot ourdi par le président actuel de la fédération internationale de football, Gianni Infantino.

"Gianni Infantino a habilement comploté en 2015 pour que je sois écarté de la course à la présidence de la FIFA, via des accords passés en coulisses. Il n'est arrivé là où il est actuellement que par un habile concours de circonstances et par opportunisme", estime Platini. C'est au tour d'Infantino d'être dans la tourmente : le président de la FIFA est accusé d'avoir rencontré de manière informelle et à plusieurs reprises Michael Lauber, procureur général suisse. "Certaines personnes se croient au-dessus des lois", ose Michel Platini. "Gianni Infantino devrait à mon avis remettre son mandat".