Pour Ivan De Witte, le Club de Bruges veut faire disparaître les playoffs car "il y a un risque"

Le nouveau format envisagé pour la D1A (18 clubs) pourrait empêcher le retour des playoffs dans le futur. Un système soutenu le président de Gand, Ivan De Witte.

Pour donner un côté positif aux playoffs, Ivan De Witte souligne les bons résultats européens des clubs belges depuis l'introduction du système. "C'est grâce aux playoffs. L'intensité d'un match de PO1 peut être comparée à un match européen, on en récolte les bénéfices", explique le président de La Gantoise à Het Laatste Nieuws.

Les Playoffs 2

Cependant, il ne nie pas que les PO2 puissent être beaucoup mieux faites. "Je comprends que les petits clubs sont contre. Nous avons laissé le format des PO2 pendant trop longtemps. Nous aurions dû y ajouter quelque chose de différent plus tôt, mais nous y travaillons. "

L'avis du Club de Bruges

Et puis il y a le Club de Bruges, qui est également pour l'abolition des playoffs. "Ils ont leurs esprits en Europe, pour eux, le championnat belge n'est qu'un moyen pour atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Ils voient les playoffs comme un risque plutôt que comme une facilitation pour atteindre leur objectif. Ce n'est pas une critique, mais la grande différence avec les autres meilleurs clubs de Belgique", conclut-il.