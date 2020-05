"Haaland ne doit pas aller au Real!"

Erling Haaland a encore marqué un but et les esprits contre Schalke 04 et son nom est cité au Real Madrid. Un champion du monde allemand ne veut cependant absolument pas le voir chez les Merengue.

Courtisé par le Real Madrid pour la saison prochaine, Erling Haaland réalise une adaptation plus que réussie du côté du Borussia Dortmund, qu’il a rejoint cet hiver en provenance du RB Salzbourg. Le buteur international norvégien est toujours dans le collimateur de Zinedine Zidane, et ce dernier pourrait tenter de le faire signer. L'ancien Champion du monde allemand Lothar Matthaus s’est livré concernant l’avenir du buteur norvégien, qu’il souhaite voir (pour l’instant) loin de Madrid. Dans une interview pour la chaîne télévisée espagnole Vamos, LotharMatthaus a affirmé que Haaland doit rester encore quelques temps du côté du Borussia Dortmund afin d’engranger de l’expérience. « C’est un joueur qui conviendrait très bien à Madrid, mais maintenant il doit jouer parce que c’est un très jeune garçon et il n’a que 19 ans, peut-être qu’il ne jouerait pas les matchs importants parce qu’il serait en concurrence avec Benzema"