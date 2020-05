Dieumerci Mbokani, à égalité avec Jonathan David, sera déclaré meilleur buteur de D1A

L'Antwerp peut déjà fêter un trophée individuel : le Taureau d'Or est au Bosuil. C'est en effet Dieumerci Mbokani qui sera officiellement déclaré meilleur buteur du championnat 2019-2020.

Comme le rapporte Het Nieuwsblad, Dieumerci Mbokani et Jonathan David (18 buts) ont beau être à égalité sur la saison 2019-2020, un seul sera déclaré meilleur buteur : l'attaquant de l'Antwerp, à la faveur de ses buts marqués à l'extérieur. Un premier trophée individuel, donc, pour le Great Old et Mbokani, qui se consolera ainsi du Soulier d'Or qui lui est passé sous le nez en janvier dernier.

Mbokani a en effet marqué 6 fois à l'extérieur, contre 5 pour Jonathan David. Avec ses 8 assists, David aurait cependant pu réclamer le titre de meilleur buteur si ce critère avait été déclaré prioritaire (Mbokani en compte 7), tout comme le critère de temps de jeu (2101 minutes pour le Gantois, 2507 pour l'Anversois) ; une "défaite" amère donc pour le jeune Buffalo ! Quant à Mbokani, de manière un peu surprenante, il s'agit là de son premier trophée de Taureau d'Or en Belgique, à 34 ans.