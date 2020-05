Testé positif, le coéquipier de Kabasele ne comprend pas et s'interroge

Le défenseur âgé de 33 ans a été testé positif au Covid-19 ces derniers jours.

Testé positif au coronavirus, Adrian Mariappa ne comprend pas comment il a pu être exposé à la maladie alors qu'il assure avoir scrupuleusement suivi les règles d'hygiène imposées par le gouvernement anglais.

"Depuis que j'ai obtenu mon résultat positif mardi, je me gratte la tête pour essayer de comprendre comment j'aurais pu contracter le coronavirus. Ce fut une grande surprise car je n'ai pas vraiment quitté la maison, si ce n'est pour faire un peu d'exercice et une balade avec les enfants. J'ai principalement fait l'école à la maison et du maintien en forme. Mon style de vie est normal. Pas de fêtes, de sorties ou quoi que ce soit, donc je ne sais vraiment pas comment je l'ai contracté. Comme la plupart des gens, nous avons eu plus de livraisons de nourriture et de choses, donc c'est peut-être une façon de l'attraper. Et ma partenaire est allée au supermarché plusieurs fois", a admis le Hornet pour The Telegraph.

"Je n'ai eu aucun symptôme et je ne me suis jamais senti aussi en forme, car je travaille très dur. J'ai suivi mon programme d'entraînement et je ne me suis pas senti essoufflé, malade ou quoi que ce soit. Nous avons été entièrement surveillés tout le temps et le club a pu nous suivre. J'ai vraiment excellé dans tout cela et je me sens bien. C'est assez effrayant de voir comment vous pouvez vous sentir parfaitement bien et ne pas vraiment avoir quitté la maison, tout en contractant le virus. Si je n'avais pas passé ce test pour revenir à l'entraînement, je n'aurais jamais découvert que j'avais le virus et je continuerais comme d'habitude. C'est évidemment une pensée assez étrange", a conclu Mariappa.