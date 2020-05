OHL souhaite attirer de nouveaux joueurs mais le règlement de la Fifa dit non

14 joueurs en fin de contrat, dont beaucoup sont des joueurs titulaires. Avec quelle équipe OHL jouera-t-il le match de promotion contre le Beerschot? La réunion de la Pro League a indiqué qu'ils pourraient attirer de nouveaux joueurs, mais cela est contraire au règlement de la Fifa.

Le règlement de la Fifa stipule clairement que la saison en cours doit être terminée avec les joueurs qui ont rejoint le club cette saison. Ils ont même transmis des réglementations spéciales à cet effet. Mais à OHL, ils s'arrachent les cheveux, car 14 joueurs sont en fin de contrat.

Lors de l'Assemblée générale, un vote a été fait pour permettre le recrutement de nouveaux joueurs, mais rien n'a été dit quant à la prolongation temporaire des contrats. Les joueurs ne sont pas non plus impatients de prolonger leur contrat jusqu'en août et de se retrouver ensuite sans club.

A Beerschot, ils sont évidemment en désaccord avec cette décision. En Belgique, la réglementation fédérale devrait même être modifiée pour permettre de nouveaux transferts. A Leuven, ils vivent donc dans l'incertitude. Pour ne donner qu'un exemple: le premier gardien Laurent Henkinet a déjà signé avec Standard et devra bien entendu s'entraîner avec les Rouches la semaine avant le début de la compétition.