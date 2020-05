Vincent Kompany fait le point : "Après le chaos, un nouvel ordre, une nouvelle vision, un nouveau plan !"

Pour marquer le coup, et pendant que le site du RSCA détaillait le nouveau plan quinquennal, le Prince a publié sur son compte Twitter une vidéo à la mise en scène... royale. Pendant 90 secondes, Vincent Kompany détaille et commente - en anglais ! - la direction que veut prendre son club de coeur.

Il commence par expliquer que la mauvaise saison dont ils viennent de sortir ne fera que les renforcer : "On me dit souvent que je suis quelqu’un qui apprend très rapidement. Cet environnement chaotique […] était donc parfait pour moi. Ca a renforcé ma conviction que nous sommes dans quelque chose de spécial".

De cette situation chaotique doit alors naître un nouveau plan. Les Peaky Blinders ont Thomas Shelby. Le Sporting Anderlecht a Vincent Kompany : "Un si grand club, avec de telles traditions et magnitudes, ne faiblit pas dans une période de chaos, dans une mauvaise période. C’est impossible. Le chaos amène quelque chose de beau. Un nouvel ordre. Une nouvelle vision. Un nouveau plan".

Kompany conclut : "On était en train de résoudre un problème irrésolvable concernant la situation financière du club. Oublions l’ancien plan et trouvons-en un nouveau".

A club of this size, tradition and magnitude doesn’t weaken. Here’s to a fresh start, to become the best version of ourselves.



On to something special: https://t.co/NPnKkUpkXN pic.twitter.com/7h0WvpQi6d