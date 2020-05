Osimhen à Tottenham ? À une seule condition selon son agent

L'ancien joueur du Sporting de Charleroi est dans le viseur de plusieurs cadors européens et ne devrait pas faire de vieux os du côté du LOSC.

Ariyo Igbayilola, l'agent de Victor Osimhen a révélé avoir eu des entretiens avec le coach de Tottenham, José Mourinho, au sujet d'un transfert pour l'attaquant de Lille.

Après une brillante première saison en Ligue 1 ponctuée de 18 buts, Osimhen a attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens. Liverpool, Manchester United, Chelsea et Tottenham surveillent de près l'ancien Carolo. Mais son agent Ariyo Igbayilola a ouvert la porte à un transfert vers les Spurs à une seule condition. Lors d'une interview avec le journal nigérian The Cable, Igbayilola a plaisanté. "Nous avons dit à Mourinho que s'il veut Victor, Harry Kane devrait alors partir non ? Si Kane reste à Tottenham, il sera d'emblée titulaire. Victor jouera-t-il ? Selon moi non. Il restera sur le banc.Kane est leur attaquant numéro un et il est le capitaine de l'Angleterre. Victor a besoin d'un club où il jouera chaque match, semaine après semaine. Il ne doit pas être maintenu sur le banc", a conclu l'agent de Victor Osimhen.