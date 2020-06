Gianni Infantino et la FIFA soutiennent les joueurs rendant hommage à George Floyd

De nombreux joueurs et clubs ont rendu hommage à George Floyd, l'Afro-Américain tué par un policier à Minneapolis et dont la mort a été le point de départ de nombreuses émeutes et manifestations. Gianni Infantino leur a apporté son soutien.

Jadon Sancho avait notamment enlevé son maillot pour révéler un message en soutien à George Floyd, ce qui lui avait valu un carton jaune. Weston McKennie (Schalke 04) portait quant à lui un brassard en hommage à Floyd, tué par un policier à Minneapolis, tandis que Marcus Thuram avait mis un genou à terre après avoir marqué l'un de ses buts pour le Borussia Mönchengladbach. En Angleterre, plusieurs clubs ont pris la pose à l'entraînement en hommage à l'Afro-Américain de 46 ans. Problème : les règlements fédéraux indiquent que certains hommages devraient valoir un carton ou des poursuites, les slogans et les messages politiques étant interdits. Gianni Infantino, président de la FIFA, en appelle "au bon sens" : "Il faut prendre en considération les événements en cours. Pour être clair, les récentes démonstrations des joueurs de Bundesliga mériteraient des applaudissements, pas une suspension", affirme-t-il dans des propos relayés par le Standard. "Nous devons tous dire non au racisme et à la violence, toute forme de violence".