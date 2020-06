Steven Defour "n'a pas de nouvelles" de l'Antwerp

L'Antwerp va-t-il prolonger Steven Defour ? Le médian aurait aimé rester mais arrive en fin de contrat ... et n'a pas de nouvelles du club.

Les entraînements reprennent la semaine prochaine à l'Antwerp et Steven Defour est toujours dans le flou concernant sa situation. "Nous n'avons pas de nouvelles de l'Antwerp", affirme l'entourage du joueur dans des propos relayés par le Het Laatste Nieuws.

Alors que le Great Old a déjà écrémé son noyau en laissant partir Sinan Bolat et Kevin Mirallas, un autre vétéran pourrait-il quitter le club après une expérience mitigée ? "Nous sommes dans l'incertitude. Steven se sent bien à Anvers et veut rester en Belgique, près de sa fille. Mais avant tout, Steven veut jouer là où l'on croit en lui", déclare-t-on dans son entourage.