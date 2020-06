Une minute de silence en Liga avant chaque rencontre jusqu'au terme de la saison

La Liga sera le prochain grand championnat à reprendre. Les victimes du coronavirus, nombreuses en Espagne, ne seront pas oubliées.

La Fédération espagnole et la Liga ont annoncé conjointement qu'une minute de silence serait respectée avant les matchs de championnat dès la reprise ce 11 juin, non seulement lors de la première journée mais jusqu'au terme de la saison.

L'Espagne déplore plus de 27.000 décès liés au coronavirus depuis le début de l'épidémie, ce qui en fait le troisième pays d'Europe continentale le plus touché derrière l'Italie et la France et le 5e pays au monde.