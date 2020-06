Naples va-t-il bouger pour Osimhen ou un autre attaquant ? "Si Milik part ..."

Le Napoli pourrait bien perdre Arkadiusz Milik cet été et devrait alors transférer un joueur du même calibre.

Arkadiusz Milik (26 ans) quittera-t-il le Napoli cet été ? L'attaquant polonais, auteur de 9 buts en Serie A, est convoité par la Juventus et les négociations pour un nouveau contrat s'éternisent. "Nous continuerons, avec ou sans Milik", relativise le directeur sportif des Partenopei, Cristiano Giuntoli, via Sky Italy.

En cas de départ, et même si Dries Mertens et José Callejon devraient bel et bien rester, Milik devra être remplacé. Plusieurs noms ont été cités, notamment celui de Victor Osimhen, l'ancien joueur du Sporting Charleroi, qui a brillé avec Lille cette saison. "Lui et d'autres sont très bons, très convoités. Si Milik devait partir, nous nous tournerions vers un joueur de ce niveau. Nous discuterons avec les clubs, j'essaie d'entendre l'avis de tout le monde pour être prêt dans deux mois".