🎥 L'étrange passe-temps d'Edinson Cavani

Edison Cavani est un joueur à part et El Matador le prouve encore avec son activité durant ses vacances en Uruguay.

L'attaquant du Paris Saint-Germain est retourné chez lui, en Uruguay, afin d'y passer le confinement et désormais les jours sans foot.

On avait vu ce week-end El Matador en train de faucher des herbes hautes dans un champ. Et bien, aujourd'hui, on retrouve Cavani en train de tondre un mouton afin d'y récupérer la laine.

Cavani est en fin de contrat avec le PSG et jusqu'ici il n'a toujours pas fait d'annonce officielle concernant son avenir.