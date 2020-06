Bruges, l'Antwerp et le Beerschot réagissent à la décision de la FIFA : "Logique"

Ce mardi, la FIFA aurait fait savoir à la Pro League que les transferts réalisés cet été ne pourront pas être alignés lors des finales de Croky Cup et de D1B. Une décision commentée par les clubs, qui l'acceptent.

Alors que la Pro League espérait, exceptionnellement, pouvoir autoriser les clubs disputant ces deux rencontres à aligner de nouveaux joueurs, la nouvelle tombait hier : ce sera interdit par la FIFA. "Ce n'est évidemment pas une bonne nouvelle. Nous verrons ce qui est possible pour anticiper, par exemple autoriser des prolongations de contrat de deux-trois mois", a déclaré Sven Jaecques, manager sportif de l'Antwerp, dans Het Laatste Nieuws.

L'Antwerp est le club le plus impacté par cette décision, risquant de se retrouver sans gardien et ayant déjà annoncé que plusieurs joueurs, comme Defour ou Mirallas, ne seraient pas prolongés. Du côté du FC Bruges, seuls Tau et Diagne arrivent en fin de contrat et le Sud-Africain pourrait quoi qu'il en soit rester. "Le Club se plie aux règles qui lui sont imposées", se contente-t-on de lire.

Le Beerschot satisfait

Le club le plus satisfait de cette décision est bien sûr le Beerschot, qui avait engagé des procédures auprès de la CBAS pour que les équipes ne soient pas autorisées à aligner de nouveaux joueurs et a prolongé en amont de nombreux joueurs. "Cette décision est la logique même, mais nous attendons l'officialisation", réagit Walter Damen, vice-président du Beerschot, dans HLN également.

Le sujet sera discuté ce vendredi à l'Assemblée Générale de la Pro League, avant une officialisation probable de cette décision.