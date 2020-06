Ce but mémorable de Jonathan Legear en Europa League

C’est avec Anderlecht que le Liégeois a vécu les plus belles heures de sa carrière, entre autres, sur la scène européenne et en particulier lors de la saison 2009-2010.

Cette année-là, les Mauves n’avaient pas réussi à intégrer les poules de la Ligue des Champions, mais ils avaient réussi un joli parcours en Europa League, tombant en huitièmes de finale contre Hambourg. Un parcours tout au long duquel Jonathan Legear avait clairement apporté sa contribution avec huit buts (et trois assists) dont cette fusée contre Bilbao, en seizième de finale retour.

Un match que les Mauves avaient aisément remporté (4-0) avec les noms de Romelu Lukaku et de Roland Juhasz également au marquoir.

Jonathan Legear with a ROCKET for @rscanderlecht in 2010! 👏#UEL pic.twitter.com/GZgl1kCxBk