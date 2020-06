Anderlecht et un autre club belge suivraient le talent norvégien Eirik Hestad

Le RSC Anderlecht a lancé son mercato avec les venues d'Ilias Takidine et Timon Wellenreuther. Mais les Mauves devraient encore se renforcer cet été.

D'après le média norvégien Rbnett, Eirik Hestad (24 ans) serait ainsi dans le viseur du RSCA. Plusieurs pays suivraient l'ailier norvégien du Molde FK, mais l'intérêt belge serait le plus concret : un autre club de Pro League, non cité, serait également sur les traces du joueur.

Hasted, ailier gaucher évoluant sur le flanc droit, a été formé à Molde et y a remporté deux titres de champion, en 2014 et 2019. ll arrive en fin de contrat en 2021 et sa valeur est estimée par Transfermarkt à 1 million d'euros. En 2019, Hestad comptait 11 buts et 13 assists toutes compétitions confondues (la saison 2020 devait débuter en avril dernier et commencera finalement le 16 juin prochain).