🎥 L'équipe féminine de Watford inscrit un but incroyable

Le football féminin permet souvent d'avoir des buts spectaculaire et Beckett, qui joue à Watford, a inscrit un superbe but du milieu de terrain.

On dit souvent que lorsqu'une équipe marque un but, elle est déconcentrée dans la foulée. C'est encore le cas pour ce but. Que fait la gardienne? On se le demande encore, même si la frappe de Beckett est tout simplement superbe !