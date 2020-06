🎥 Nicolas Frutos heureux de retrouver Anderlecht : "Je n'ai pas les mots"

Nicolas Frutos est revenu sur son retour au Parc Astrid. "Je n'ai pas de mots pour cela", a déclaré l'Argentin de 39 ans

Nicolas Frutos rejoint Frank Vercauteren et Vincent Kompany à Anderlecht. L'Argentin devient assistant pour son troisième passage au RSCA. "Je parle français depuis dix ans maintenant et je ne connais pas les mots pour exprimer à quel point je suis fier, heureux et content d'être à nouveau ici", a-t-il déclaré sur le compte Twitter d'Anderlecht.

"J'ai investi énormément de temps dans mon éducation. J'ai beaucoup étudié et j'ai essayé d'avoir une vision plus large. De continuer à apprendre. Nous disposons d'un très beau staff avec de nombreuses personnes compétentes. Cela va beaucoup plus loin qu'un système. Il s'agit d'une philosophie, avec une vision. Ce sera la grande force pour ramener le club au sommet", a souligné le nouvel assistant des Mauves.

Son amour pour le club est resté intact. "Ma passion et mon amour pour ce club n'ont jamais changé. Sinon, je ne serai pas ici en ce moment. Mon petit fils, qui est encore petit, est mauve depuis sa naissance. Et mes deux filles un peu plus âgées sont aussi des "Mauves". Nous sommes tous des Mauves", a-t-il conclu.