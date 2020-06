Luis Suarez, l'atout inespéré du FC Barcelone

Il était blessé, il manquait terriblement aux Catalans mais l'Uruguayen est finalement prêt à retrouver une place de titulaire à la pointe de l'attaque barcelonaise.

Luis Suarez est certainement l'attaquant qui plait le plus à Lionel Messi, et ce n'est pas Antoine Griezmann qui dira le contraire. Les deux Sud-américains se trouvent les yeux fermés et leur complicité n'est plus à démontrer.

Du coup, quand en janvier dernier l'annonce de la blessure de Suarez a été officialisée, les Catalans se sont posés des questions: comment faire sans lui pour les prochaines échéances. Griezmann peine toujours à s'intégrer alors que Braithwaite...ben c'est Braithwaite et sans vouloir lui faire injure il n'est pas le même talent que Suarez.

Mais la crise du covid est passé par là et le numéro 9 du Nou Camp est de retour. S'il a disputé ses premières minutes depuis son opération au ménisque sur la pelouse de Majorque, l'ancien de Liverpool devrait être titulaire ce mardi soir lors de la réception de Leganès.

Le Barça aura bien besoin de lui pour réussir ses objectifs de fin de saison. Tout d'abord le titre en Liga, que le Real convoite aussi. Mais surtout la Ligue des Champions et ce futur duel face à Naples qui se profile à l'horizon.

