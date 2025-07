Franjo Ivanovic vers un départ de l'Union pour la reprise du championnat ? Un invité de marque à Bruxelles

Benfica continue de pousser pour Franjo Ivanovic. Les Lisboètes veulent boucler le dossier le plus rapidement possible.

Après Anthony Moris, Koki Machida et Noah Sadiki, l'Union s'apprête-t-elle à perdre un autre éminent de son épine dorsale en la personne de Franjo Ivanovic ? Le Croate, auteur d'une première saison à 21 buts au Parc Duden, est très convoité.

Les Saint-Gillois ont repoussé une offre à hauteur de 20 millions (plus 5 de bonus) provenant de Côme, mais cela ne veut pas dire qu'Ivanovic restera pour autant.

La Dernière Heure rapporte ainsi que Rui Pedro Braz, le directeur sportif du Benfica Lisbonne est actuellement à Bruxelles pour faire avancer les négociations avec l'une des révélations de la saison dernière de Pro League.

Pocognoli pas encore fixé

Pas encore d'accord signalé, mais l'intérêt le concernant continue de s'accroître. De quoi poser question sur sa participation à la rencontre de demain à l'Antwerp pour la reprise du championnat. "On vit au jour le jour avec Franjo. On sait qu'il y a de l'intérêt et que cela peut toujours se décanter quand il y a une offre concrète", reconnaît Sébastien Pocognoli.

Pour l'heure, le T1 unioniste ne peut que vanter le professionnalisme de son joueur, encore buteur contre Bruges en Supercoupe : "C'est un garçon très honnête, qui a les pieds sur terre. Pour le match de demain, je ne peux rien garantir. Franjo prendra en tout cas une décision en âme et conscience".