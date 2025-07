Des départs importants, peu d'arrivées et la première frustration de Leko : Gand est confronté à un défi de taille

La saison dernière, La Gantoise a manqué la qualification européenne. Une absence qui pourrait libérer les esprits... mais aussi accentuer la pression pour réussir cette saison. Déjà inquiet face au mercato timide de son club, Ivan Leko s'attend à des semaines mouvementées.

La Gantoise a manqué la qualification pour les compétitions européennes la saison dernière. Une première depuis onze ans. En 2024-2025, les Buffalos seront donc absents de la scène continentale. Un désavantage sur le plan du prestige et des revenus, mais un possible avantage sportif : le calendrier s’allégera, et les joueurs auront plus de temps pour récupérer entre les matchs.

Mais cet allégement du programme ne fait qu’accentuer la pression. En l’absence de joutes européennes, perdre des points le week-end devient encore moins tolérable. D’autant plus que le nouveau coach, Ivan Leko, met un accent particulier sur la préparation physique. Ses joueurs devront être prêts dès la première journée. Le message est clair.

Un mercato encore trop timide

En défense, Gand a vu partir deux titulaires : Watanabe et Brown. Des renforts sont donc attendus dans ce secteur. Bonne nouvelle : les ventes de ces deux joueurs ont rapporté environ huit millions d’euros, ce qui devrait offrir une marge de manœuvre pour recruter.

Noah Fadiga a également été transféré contre plusieurs millions. D’autres départs sont survenus : Torunarigha, Hjulsager et De Schrevel ont quitté le club librement, Gerkens est parti en prêt, et Sven Kums a pris sa retraite en fin de saison dernière.

En revanche, les arrivées se font attendre. Seuls deux joueurs ont rejoint les Buffalos : Wilfried Kanga (Dinamo Zagreb) et Hatim Essaouahbi. Trop peu au goût d’Ivan Leko, qui espère un mercato plus actif dans les prochaines semaines.

Côté jeunes, quelques retours sont à signaler. Mohammed El Adfaoui, formé au club, s’est distingué en préparation. Bram Lagae et Ismaël Kandouss sont revenus de prêt, mais leur place dans le noyau A reste incertaine. Jelacic et Nurio Fortuna, eux, ont déjà été orientés vers la sortie.

Arrivées Départs Wilfried Kanga (27 ans, Dinamo Zagreb) - 1,2 million d'euros Tsuyoshi Watanabe (28 ans, Feyenoord) - 12 millions d'euros Hatim Essaouahbi (24 ans, Rabat) - 1,2 million d'euros Archie Brown (23 ans, Fenerbahçe) - 12 millions d'euros Noah Fadiga (25 ans, Aris Saloniki) - 1,5 million d'euros

Une préparation classique, mais mitigée

22 juin : KVV Zelzate – La Gantoise 0-3

28 juin : HO Kalken – La Gantoise 0-5

5 juillet : Charleroi – Gand 1-1

9 juillet : Gand – Preußen Münster 3-2

12 juillet : Gand – La Louvière 1-1

16 juillet : Gand – AZ Alkmaar 1-2

19 juillet : Feyenoord – Gand 1-2

La préparation des Buffalos a suivi le schéma habituel : rencontres contre des clubs locaux, puis matches de niveau supérieur lors du stage. Si le duel de gala contre AZ Alkmaar s’est soldé par une défaite, Gand a bien réagi en s’imposant quelques jours plus tard sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam.

Objectif top 4, pas moins

Après une saison ratée, le président Sam Baro a été clair : il faudra faire mieux. Gand vise au minimum une place dans le top 4, synonyme de qualification européenne. À l'heure actuelle, toutefois, l’effectif ne semble pas plus fort que celui de la saison précédente — loin d’être mémorable.

Les prochaines semaines seront donc cruciales. Si le mercato ne s’accélère pas, Ivan Leko pourrait rapidement se retrouver sous pression. Les attentes sont élevées. La Gantoise n’a plus le droit à l’erreur.