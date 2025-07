Premier à reprendre mais pénalisé par le mercato ? Zulte Waregem veut créer la surprise pour son retour en D1A

Cette semaine, nous vous proposons un tour d'horizon des différentes forces en présence la saison à venir pour la reprise du championnat. Cette fois, c'est Zulte Waragem qui passe sous la loupe.

Plus de trois mois après cette fin de match homérique synonyme de titre contre le RWDM, Zulte Waregem va enfin retrouver le plus haut niveau en Belgique. La préparation a commencé très tôt et a débouché sur plusieurs victoires, mais quelques piliers sont partis et la question se pose de savoir si l'équipe est déjà entièrement prête pour la D1A.

L'entraîneur Sven Vandenbroeck a été clair : "Une explication pour le manque de renforts ? C'est très simple : notre budget n'est pas suffisant pour rivaliser avec d'autres clubs qui veulent les mêmes joueurs", a-t-il déclaré dans Het Nieuwsblad. Zulte se cherche des renforts. Il est vital de compenser les départs de Pape Demba Diop et Nicolas Rommens, qui incarnaient la jeunesse talentueuse et l'expérience dans le noyau.

Arrivées Départs Tobias Hedl (22 ans, Rapid Wien) - option levée Pape Demba Diop (21 ans, Strasbourg) - 7,5 millions d'euros Serxho Ujka (26 ans, KF Egnatia) - 300 000 euros Nicolas Rommens (30 ans, Lommel SK) - gratuit Thomas Claes (21 ans, KRC Genk) - 300 000 euros Dylan Demuynck (21 ans, Lierse) - prêté Enrique Lofolomo (25 ans, Cologne) - gratuit Brent Gabriël (26 ans, Lokeren) - ? Wilgens Paugain (23 ans, St Pölten) - option levée

Pour l'heure, c'est encore fort calme. Tobias Hedl et Wilgens Paugain ont été prolongés après une période de prêt la saison dernière, Thomas Claes arrive quant à lui des U23 de Genk. Il reste sur une saison remarquée en D1B mais il faudra surveiller son adaptation à une équipe première et à la D1A.

"C'est un euphémisme de dire que mon groupe n'est pas encore complet. Nous avons perdu beaucoup de temps. Je donne un 6 sur 10 à la préparation", s'est d'ailleurs inquiété Sven Vandenbroeck.

Avec l'idée de créer la surprise de début de championnat en engrangeant de précieux points face à des adversaires pas encore prêts, Zulte a été la première équipe de l'élite à reprendre cet été. Mais cela se traduira-t-il vraiment par un début de saison canon ?

La préparation :

11 juin: KSK Beveren Leie - Zulte Waregem 0-6

14 juin: Racing Waregem - Zulte Waregem 0-5

20 juin: Oudenaarde - Zulte Waregem 0-5

21 juin: PSV 1820 - Zulte Waregem 0-8

28 juin: Antwerp - Zulte Waregem 0-1

28 juin: Zulte Waregem - Olympic Charleroi 1-1

2 juillet: AEK Athènes - Zulte Waregem 0-2

5 juillet: AZ Alkmaar - Zulte Waregem 0-1

12 juillet: Stade Reims - Zulte Waregem 5-2

18 juillet: Zulte Waregem - RFC Liège 1-1

19 juillet: Zulte Waregem - Norwich City 1-1

Le Essevee peut se targuer d'avoir battu des équipes telles que l'Antwerp, l'AZ Alkmaar et l'AEK Athènes mais a également enciassé cinq buts contre Reims et n'est pas apparu en bonne forme contre le RFC Liège.

Samedi, les hommes de Sven Vandebroeck commenceront le championnayt avec un match contre Malines, qui reste également sur une préparation convaincante sous les ordres de Fred Vanderbiest. Un match crucial pour donner le ton du début de saison.