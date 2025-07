Mauvaise nouvelle confirmée : on en sait plus sur la durée d'indisponibilité de Geoffry Hairemans

Le lourd verdict est confirmé pour Geoffry Hairemans. Le joueur de l'Antwerp va se faire opérer et manquera une grande partie, voire la totalité de la saison.

Formé au club, puis parti tenter sa chance à De Graafschap, aux Pays-Bas, Geoffry Hairemans avait effectué un premier retour à l’Antwerp en 2015. Il y avait notamment joué un rôle majeur dans la montée des Anversois en Pro League.

Quatre ans plus tard, en 2019, l’ailier droit prenait la direction de Malines, où il s’imposait rapidement comme un élément essentiel de l’équipe. Après six saisons et en fin de contrat, Hairemans a fait son grand retour au Great Old cet été.

La semaine dernière, il retrouvait le Bosuil à l’occasion d’un match amical face à Willem II. Une rencontre qu’il n’a pas débutée, mais à laquelle il a participé en montant au jeu à l’heure de jeu.

Mais sept minutes plus tard, suite à une contre-attaque anversoise, le joueur de 33 ans s’est écroulé sur la pelouse. Le verdict est lourd : rupture des ligaments croisés. Restait une dernière incertitude : Hairemans allait-il devoir être opéré, une décision déterminante pour la durée de son indisponibilité.

Selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, la décision est désormais prise : Hairemans va bel et bien subir une opération. Il devra donc observer une longue période de revalidation. Sa saison 2025-2026 est d’ores et déjà quasiment compromise, alors même qu’elle n’a pas encore débuté.