Voici le bilan du mercato et de la forme actuelle du Club de Bruges avant le début de la saison

Le Club de Bruges est passé tout près du titre la saison dernière. Pour ce nouvel exercice, les Blauw en Zwart veulent à nouveau jouer les premiers rôles. Mais cela dépendra aussi de leur politique de transferts.

Le Club de Bruges a connu un été agité jusqu’à présent. Certains joueurs sont partis, d’autres sont sur le départ, tandis que de nouveaux arrivent. Il reste donc à voir avec quel groupe Nicky Hayen pourra réellement travailler d’ici la fin août.

La saison dernière, les play-offs ont été réussis, et la campagne en Ligue des Champions l’a été encore davantage. Cette saison encore, les Blauw en Zwart veulent atteindre la Phase de Ligue. Même si leurs chances d’aller loin semblent peut-être plus grandes en Europa League.

Encore des transferts ?

On peut s’attendre à de nouveaux mouvements dans les semaines à venir, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Le Club a déjà réalisé de belles ventes avec Talbi et De Cuyper, tandis que Ferran Jutglà a également rapporté une jolie somme.

Casper Nielsen, devenu indésirable au milieu de terrain, a choisi de rejoindre le Standard. Onyedika et Tzolis semblent, eux, vouloir rester, mais le flou persiste autour d’Ordoñez et surtout de Jashari. D’autres joueurs sont également poussés vers la sortie.

Arrivées Départs Nicolo Tresoldi (20 ans, Hanovre 96) – 6 millions d’euros Maxim De Cuyper (24 ans, Brighton) – 20 millions d’euros Carlos Forbs (21 ans, Ajax) – 6 millions d’euros Chemsdine Talbi (20 ans, Sunderland) – 20 millions d’euros Ludovit Reis (25 ans, Hambourg) – 6 millions d’euros Ferran Jutglà (26 ans, Celta de Vigo) – 5 millions d’euros Cisse Sandra (21 ans, Willem II – retour de prêt) Casper Nielsen (31 ans, Standard) – 700.000 euros Josef Bursik (24 ans, Hibernian – retour de prêt)

Du côté des arrivées, le Club de Bruges a déjà frappé fort avec la venue de trois joueurs estimés à six millions d’euros chacun. Reis s’est déjà illustré durant la préparation, tandis que Tresoldi et Forbs semblent également capables d’apporter une vraie plus-value à l’équipe. Stankovic devrait être la prochaine recrue, et d’autres renforts sont encore attendus.

La préparation du Club de Bruges

28 juin : Club de Bruges – KV Courtrai 2-0

6 juillet : Rangers – Club de Bruges 2-2

11 juillet : Club de Bruges – Raków Czestochowa 1-1

16 juillet : Club de Bruges – Lokomotiva Zagreb 3-0

20 juillet : Union Saint-Gilloise – Club de Bruges (Supercoupe) 1-2

23 juillet : Club de Bruges – Patro 1-3

Le Club de Bruges a marqué les esprits en début de saison en s’adjugeant la Supercoupe sur la pelouse du champion en titre, l’Union Saint-Gilloise. Une victoire qui semble envoyer un signal fort à la concurrence, en affirmant dès maintenant sa volonté de dominer le football belge.

Le reste de la préparation a également été solide, avec quelques résultats encourageants, notamment face aux Rangers. Mais les premiers vrais tests sur la scène européenne viendront contre Brann Bergen ou le Red Bull Salzbourg, qui permettront de mesurer les ambitions des Blauw en Zwart pour cette nouvelle saison.

Que peut-on attendre ?

Pour le Club de Bruges, seul le titre compte. Ces dix dernières années, Genk, l’Antwerp et plus récemment l’Union Saint-Gilloise sont parvenus à bousculer l’ordre établi, mais dans l’ensemble, les Blauw en Zwart restent le club dominant de la décennie écoulée.

Cette saison, ils seront donc plus déterminés que jamais à reprendre leur place tout en haut du classement. Si la politique de transferts porte ses fruits, cela semble tout à fait envisageable. Nicky Hayen, qui a signé un contrat amélioré, veut remporter des titres. C’est une certitude.