OFFICIEL : le Standard perd un titulaire deux jours avant le déplacement à la RAAL, mais se rapproche de son objectif

L'information est officielle, Nathan Ngoy quitte le Standard et rejoint le LOSC. Les Rouches récupèrent une indemnité légèrement inférieure aux cinq millions d'euros.

Après avoir recruté neuf joueurs en début d'été, le Standard doit désormais vendre. Plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie, à savoir Moussa Djenepo, Grejohn Kyei et Bosko Sutalo.

Dans le même temps, certains titulaires sont courtisés et pourraient aussi quitter Sclessin en cas de belle offre. On parle ici de Matthieu Epolo, Nathan Ngoy, Marlon Fossey et Ibe Hautekiet, voire de Léandre Kuavita.

Nathan Ngoy quitte le Standard pour le LOSC

Plus tôt dans la semaine, nous vous révélions que le départ de Nathan Ngoy était le plus probable à court terme. Suivi par le LOSC depuis quelque temps, le défenseur central n'était pas au SL16 Football Campus mercredi afin de passer sa visite médicale chez les Dogues.

Celle-ci fut concluante, ce qui n'était pas le cas l'année dernière lors de son transfert avorté à Luton Town. Nathan Ngoy a signé un contrat de quatre ans à Lille, ce qu'a officialisé le Standard ce jeudi soir.

Les Rouches récupèrent une indemnité avoisinant les 4,5 millions d'euros, ce qui les rapproche grandement de l'objectif des 14 millions d'euros de ventes fixé en début de saison. Après les départs d’Aiden O'Neill, Ilay Camara, et donc de Nathan Ngoy, le Standard a déjà récupéré 11,5 millions d'euros. L'argent perçu pour Ngoy ne sera pas investi dans le compartiment défensif, jugé suffisant, mais plutôt pour une cible offensive.