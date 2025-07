Le Real Madrid prêt à recruter une star de Manchester City ?

Selon les médias espagnols et britanniques, notamment AS et The Sun, le Real étudierait la possibilité de déloger Rodri (29 ans) de Manchester City. Xabi Alonso serait arrivé à la conclusion que son milieu de terrain manque d'intensité et de dynamisme, et verrait en l'Espagnol la solution idéale.

Rodri, né à Madrid et ancien joueur du rival local l’Atlético, est depuis plusieurs années une pièce maîtresse de Manchester City. Pourtant, son avenir n’est pas totalement scellé : son contrat court jusqu’en 2027, mais le club ne l’a pas encore prolongé, notamment en raison de sa rééducation après une grave blessure au genou. Le Real Madrid veut s’assurer que le vainqueur du Ballon d’Or 2024 soit complètement remis avant de formuler une offre officielle. C’est pourquoi un transfert à court terme semble peu probable. Un départ ne pourrait devenir concret qu’en hiver ou à l’été 2026, sauf si City décide finalement de revoir son contrat. En coulisses, les chiffres circulent déjà. Le Real envisagerait une première offre avoisinant les 115 millions d’euros, mais celle-ci dépendrait fortement de l’état physique de Rodri dans les mois à venir. En attendant, le Real suit de très près l’évolution de sa situation, confirme AS. Le club garde par ailleurs d’autres options ouvertes, avec des noms comme Nicolò Barella (Inter), Enzo Fernández (Chelsea) ou encore Alexis Mac Allister (Liverpool) comme alternatives pour le rôle de milieu dynamique. Le passé de Rodri à l’Atlético ajouterait une dimension piquante à un éventuel transfert chez le grand rival madrilène, mais Xabi Alonso cherche avant tout à trouver le bon équilibre dans son entrejeu.