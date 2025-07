L'Union Belge a tranché : les Diables programmés dans un stade où ils n'ont encore jamais joué

Le 10 octobre prochain, la Belgique accueillera la Macédoine du Nord. Le choix du stade qui sera le théâtre de cette rencontre a été rendu public.

Après avoir commencé les qualifications par un bilan de 4 sur 6 contre la Macédoine du Nord et le Pays de Galles, les Diables se rendront au Liechtenstein le 4 septembre et accueilleront le Kazakhstan trois jours plus tard au Lotto Park.

Il faudra ensuite attendre le mois d'octobre pour la prochaine trêve internationale. Avant de voyager au Pays de Galles le 13, les Belges joueront contre la Macédoine du Nord le vendredi 10. Le stade qui accueillera la rencontre est désormais connu.

La tournée des Diables en Belgique continue

C'est la Planet Group Arena de Gand qui a été choisie pour l'occasion. Une grande première pour notre équipe nationale : la dernière fois que les Diables avaient joué à Gand, c'était encore dans l'ancien Stade Jules Otten.

Trois rencontres y avaient été jouées par la sélection belge, la dernière remontant à février 2011. A l'occasion d'un partage 1-1 contre la Finlande, Georges Leekens avait lancé le jeune Dries Mertens pour ses premières minutes en équipe nationale.

La Gantoise se réjouit évidemment de cette désignation, d'autant que cela pourrait permettre aux supporters buffalos de revoir des joueurs partis très tôt de leur club, comme Jorthy Mokio ou Malick Fofana.