L'ancien milieu d'Anderlecht Kristoffer Olsson raconte son histoire bouleversante : "J'ai perdu 17 kilos de muscle"

Kristoffer Olsson, ancien milieu de terrain d'Anderlecht, a accordé sa première interview depuis qu'il a frôlé la mort en février 2024 à cause d'une maladie cérébrale rare. Il s'est confié à à La Dernière Heure.

Le 20 février, Olsson a perdu connaissance chez lui : "Je ne me souviens de rien. Mes parents et mon fils m'ont retrouvé inconscient dans mon lit, j'avais vomi et je ne respirais plus par moi-même." Il a été transporté d'urgence à l'hôpital d'Aarhus, où il est tombé dans le coma. "Mon père n’a entrevu un peu d’espoir que lorsque j’ai bougé un doigt."

Le diagnostic est tombé : une leucodystrophie, une maladie rare de la substance blanche du cerveau, qui touche généralement des personnes d’environ 50 ans. "On m’a dit que j’avais 0,00000000001 % de risque de rechuter. Ça m’a apporté une certaine paix intérieure. La cause ? J’ai probablement continué à m’entraîner avec une infection, qui s’est propagée."

Olsson se souvient qu’à son réveil, il croyait partir en stage avec son équipe. "En réalité, j’étais en fauteuil roulant et j’avais perdu 17 kilos. J’avais perdu tous mes muscles." Il a dû réapprendre à marcher et à parler. "Je ressemblais à une personne ayant subi un AVC. J’ai passé six mois dans un centre neurologique."

La rééducation a été exceptionnellement rapide. "Les médecins disaient que c’était grâce à mon corps de sportif. Au début, je ne pensais pas au football, seulement à survivre. Mais dès que je me suis senti mieux, j’ai dit à mon père : 'Je vais rejouer.' Et j’ai tenu parole."

Le moment le plus dur ? "Ne pas pouvoir voir mon fils pendant des mois. Juste en FaceTime. Quand on s’est enfin retrouvés, il m’a demandé si j’avais encore mal au ventre. Ce câlin-là, je ne l’oublierai jamais. C’était le plus beau câlin de ma vie."