Officiel : Genk anticipe le départ d'Arokodare et annonce son nouvel attaquant

Genk a annoncé aujourd'hui l'arrivée d'Aaron Bibout. Le Racing joue la carte de l'anticipation avec le transfert de ce jeune attaquant.

Le KRC Genk a présenté ce jeudi sa quatrième recrue estivale. Aaron Bibout arrive en provenance de Västerås SK, club de deuxième division suédoise.

Avec son arrivée, Genk anticipe le probable départ de Tolu. "Le jeune Camerounais devra rivaliser avec Hyeon-gyu Oh, mais aura également le temps de continuer à se développer dans le Limbourg", peut-on lire sur le site du club.

La nouvelle bonne pioche de Genk ?

Le Camerounais a signé un contrat de quatre ans à la Cegeka Arena. A 20 ans, le natif de Yaoudé a déjà pas mal bourlingué. En 2023, il quittait le Cameroun pour rejoindre le Los Angeles Galaxy, inscrivant 23 buts en 50 matchs de championnat espoir.

Il y a seulement deux mois, Västerås l'a recruté pour 100 000 euros. En 12 matchs, Bibout a déjà inscrit 6 buts : "Aaron possède toutes les qualités physiques et techniques pour devenir un attaquant de haut niveau. Il s'est rapidement adapté au football européen en Suède, et ses performances sont de bon augure pour l'avenir. Nous croyons en son potentiel et souhaitons continuer à le développer dans un environnement propice", explique le directeur sportif Dimitri De Condé.

Le nouveau venu veut poursuivre sur sa lancée : "Je suis reconnaissant pour cette opportunité. Je sais que Genk est un club qui permet aux jeunes joueurs de progresser. Je viens pour travailler dur et améliorer mon niveau pas à pas. J'ai hâte de me montrer en Belgique et en Europe".