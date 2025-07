Le onze d'Anderlecht face à Häcken est connu : voici les premiers choix de Hasi pour ce début de saison

Au vu des circonstances et des absents, le onze du RSC Anderlecht face au BK Häcken ne laissait pas beaucoup de place au suspens. On sera cependant curieux de l'animation et du schéma.

Besnik Hasi est privé de quelques titulaires potentiels : Camara, Simic, Hatenboer et bien sûr Sardella sont toujours absents, et Thorgan Hazard était incertain avant la rencontre. Ce dernier est bel et bien sur le banc, mais pas dans le onze. Pour remplacer Simic, Hasi a opté pour l'une des bonnes surprises de la préparation d'Anderlecht : Marco Kana, qui fait un retour remarqué dans le onze aux côtés de Lucas Hey. Ali Maamar et Moussa N'diaye occupent les backs. Au milieu, c'est un schéma plutôt offensif : Enric Llansana va pouvoir se montrer à son nouveau public, Yari Verschaeren occupera le poste de n°8 et Mario Stroeykens évoluera en n°10 devant eux. Sur les flancs, Nilson Angulo et Tristan Degreef sont alignés. Devant, malgré la belle préparation de Vazquez, pas de changement dans la hiérarchie : Kasper Dolberg reste sans surprise le titulaire indiscutable et démarre en pointe. Un onze résolument offensif donc pour Besnik Hasi, mais avec au final un seul petit nouveau par rapport aux Playoffs de la saison passée (si l'on oublie Kana revenu des Futures), à savoir Llansana. Le Lotto Park attendra de voir des progrès et une attitude conquérante face à un BK Häcken prenable sur papier. Le onze : Coosemans / N'diaye - Kana - Hey - Maamar / Llansana - Verschaeren - Stroeykens / Angulo - Dolberg - Degreef





