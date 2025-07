Charleroi tient tête à Hammarby et peut entrevoir la qualification en Conference League

Outsider sur le papier, le Sporting Charleroi a tenu tête à Hammarby au deuxième tour préliminaire de la Conference League. Les Zèbres peuvent entrevoir la qualification au Mambourg.

Le Sporting Charleroi se déplaçait à Hammarby ce jeudi soir dans le cadre du deuxième tour préliminaire de la Conference League. L'occasion de voir l'une des nouvelles recrues des Carolos, Jakop Napoleon Romsaas, à l'œuvre pour la première fois.

Outsiders sur le papier, les Zèbres se créent pourtant les deux premières petites opportunités, via Guiagon (7e) et Stulic (9e). Les Suédois réagissent trois minutes plus tard, par les pieds d'Abraham et Skoglund, sans grand danger.

Hammarby joue d'abord plus haut, mais Charleroi reprend le contrôle du ballon dans une rencontre avec peu d'occasions majeures, mais de l'intensité et encore quelques manques d'automatismes. Hammarby frappe une dernière fois avant le repos, mais Delavallée capte (43e).

Charleroi résiste à Hammarby et peut espérer la qualification en Conference League

En seconde période, c'est Charleroi qui repart très fort. Romsaas loupe d'abord une grosse occasion après un magnifique centre de Bernier (53e), qui tente sa chance quelques instants plus tard, mais manque le cadre (55e).

Après l'heure de jeu, Hammarby réagit et se procure plusieurs occasions, dont des corners et une frappe flottante repoussée par Delavallée (63e). Quelques minutes après une courte interruption, suite à un jet de gobelet côté suédois, Keita se retrouve seul dans la surface et se procure une énorme occasion, mais frappe sur le gardien (74e).

Dans une rencontre où, globalement, les deux équipes se répondent, c'est ensuite à Delavallée de sortir un arrêt très important sur une reprise de la tête d'Eriksson et de maintenir les Zèbres au contact (77e). Éprouvées physiquement, les deux équipes n'ont plus créé grand-chose dans une fin de rencontre où Antoine Colassin aura aussi fait ses débuts chez les Zèbres. Un bon résultat pour Charleroi, qui peut entrevoir la qualification pour le troisième tour préliminaire de la Conference League, contre Rosenborg (Norvège) ou Banga (Lituanie).